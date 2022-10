Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallort unerlaubt verlassen

Gotha (ots)

In den späten Nachmittagstunden kam es in der Helenenstraße in Gotha zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Kraftfahrer kollidierte dabei mit dem geparkten Toyota eines 28-Jährigen Gothaers. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne Angaben seiner persönlichen Daten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Nummer 253826/2022 und Telefon 03621/781124 zu melden. (dg)

