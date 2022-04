Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Bus angefahren und geflüchtet (11.04.2022)

Gottmadingen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Montag, zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Zollstraße. Der Unbekannte streifte einen auf dem Zoll-Parkplatz abgestellten Bus eines 23-jährigen Mannes im Bereich der Stoßstange vorne links und des Außenspiegels. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell