LPI-GTH: Feuerwerkskörper in Wohnung

Arnstadt (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 06.45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Thöreyer Straße/August-Broemel-Straße auf Höhe eines dortigen Baumarktes ein Verkehrsunfall. Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai war auf der Thöreyer Straße unterwegs, als es zur Kollision mit einem querenden Fahrradfahrer kam. Der Radler stürzte, stand wieder auf und fuhr anschließend davon. Am Hyundai entstanden leichte ...

