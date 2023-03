Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unfall im Begenungsverkehr; Polizei sucht Zeugen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Nach einem Unfall in Niefern-Öschelbronn, bei welchem am Mittwochabend ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren, sucht das Polizeirevier in Mühlacker Zeugen.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge sollen ein weißer Renault Twingo sowie ein Lkw samt Anhänger gegen 19:30 Uhr gleichzeitig im Begegnungsverkehr in den Kurvenbereich der Straße Herrenwingert / Weinbergweg eingefahren sein. Hierbei kam es offenbar zu einer Kollision zwischen dem Anhänger des Lkw sowie dem Renault, welche sich in der Folge verkeilten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinsichtlich des genauen Unfallherganges sind derzeit noch Fragen offen, weshalb das Polizeirevier Mühlacker Zeugen des Unfalls bittet, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden. Gesucht wird insbesondere ein Verkehrsteilnehmer, welcher kurzzeitig in Kontakt zu den beiden Unfallbeteiligten gestanden haben soll.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell