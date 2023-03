Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf; Polizei sucht Zeugen

Simmersfeld (ots)

Einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen in Fünfbronn.

Die Täter machten sich gegen 01:00 Uhr an dem in der Besenfelder Straße aufgestellten Automaten zu schaffen. Nachdem sie diesen offenbar mithilfe einer Flex gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie eine noch nicht bekannte Anzahl von Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe.

Der Polizeiposten in Altensteig hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier in Nagold zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell