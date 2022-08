Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leichtfertigkeit löst Feuerwehreinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Die Leichtfertigkeit eines 49-Jährigen rief am Mittwochmorgen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Der Mann entfachte im Bereich des Hertelsbrunnenring ein Lagerfeuer. Dieses griff aufgrund der bestehenden Trockenheit auf die umliegenden Sträucher über und es entstand ein zirka 10 Quadratmeter großer Flächenbrand. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Die Polizei warnt: Aufgrund der aktuellen Trockenheit besteht eine hohe Gefahr, dass Grünflächen, Bäume und Sträucher sehr leicht in Brand geraten können. Das heißt: Jedes Lagerfeuer, jede unbedacht weggeschnippte Zigarettenkippe oder ein nach längerer Fahrt in einer trockenen Wiese abgestelltes Fahrzeug (Auspuff und Katalysator könnten sehr heiß sein!) kann einen Brand auslösen! |cpe

