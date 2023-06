Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der A14

Jesendorf (ots)

Am Sonntagnachmittag, 18.06.2023, ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der A14 in Höhe der Raststätte "Pröbbower See" in Fahrtrichtung Wismar ein Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen kam die 59-jährige Fahrerin eines Kia alleinbeteiligt und aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. In der Folge schleuderte der Pkw nach links, durchbrach die Mittelschutzplanke und kam hier zum Liegen. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall eingeklemmt und mussten von Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Sowohl die Fahrerin als auch der 56-jährige Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wismar gefahren werden. Der Unfall ereignete sich genau auf der Höhe der Raststätte "Pröbbower See", so dass die Vollsperrung zur Unfallaufnahme und Durchführung der Rettungsmaßnahmen keine größeren Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr hatte, da die Raststätte zur Umfahrung genutzt werden konnte. Der nicht mehr fahrbereite Kia musste nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Da die Schutzplanke an der Unfallstelle zerstört ist, richtete die zuständige Autobahnmeisterei einen Geschwindigkeitstrichter ein um die Gefahren in dem Bereich zu reduzieren. Gegen 19:30 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle beendet. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

