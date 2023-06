Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl im Norma Hetzerath - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Hetzerath (ots)

Am Samstag, 17.06.2023 ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Diebstahl im Lebensmittelmarkt Norma in Hetzerath. Dabei hat eine männliche Person mittleren Alters, bekleidet mit einer Jeanshose sowie einem dunkelblauen T-Shirt, an der dortigen Kasse Bargeld entwendet. Weiter wird die Person mit einer schlanken Statur, dunklen Haaren und nicht akzentfreiem Deutsch beschrieben. Bei der Tat entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Der Täter konnte anschließend in einem dunkelfarbenen PKW mit ausländischem Kennzeichen vom Tatort flüchten.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571/9260 in Verbindung zu setzen.

