Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchten Mann wird fehlender Fahrschein im Zug zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 13.05.2023 gegen 07.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor wurde der 34-Jährige in einer Regionalbahn auf der Fahrt von Lübeck nach Hamburg von einem Zugbegleiter der DB ohne Fahrschein angetroffen. Da der offensichtlich alkoholisierte "Fahrgast" sich nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei informiert.

Nach Einfahrt des Zuges im Hamburger Hauptbahnhof überprüfte eine Streife der Bundespolizei die Personalien; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

"Der Verurteilte wurde seit Ende April 2023 mit einem Haftbefehl (Trunkenheit im Straßenverkehr) gesucht. Der afghanische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von über 2.100 Euro bislang nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt."

"Jetzt hat der Gesuchte mit festem Wohnsitz in Hamburg eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen."

Ein durchgeführter Atemalkoholtest im Bundespolizeirevier ergab einen Wert von 1,47 Promille. Die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes wurde von einem angeforderten Arzt festgestellt.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Erschleichen von Leistungen) wurde gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell