BPOL-HH: 184 Tage Haft: Aggressives Verhalten wird gesuchten Mann zum Verhängnis- Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 08.05.2023 gegen 04.00 Uhr wurde ein per Haftbefehl gesuchter Mann (m.27) vom Bundespolizeirevier in Hamburg-Harburg einer Haftanstalt zugeführt. Zuvor wurde der 27-Jährige im Rahmen einer Körperverletzung und Beleidigung von Bundespolizisten im S-Bahnhaltepunkt Nettelnburg angetroffen. "Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung ...

