BPOL-HH: Gefährliche Körperverletzung am S-Bahnhof Tiefstack. Tatverdächtiger schlägt mit Betonbrocken auf den Kopf eines 42-Jährigen ein.

Hamburg (ots) - Nach erstem Sachstand der Hamburger Bundespolizei wurde eine Frau (w.25) von einem alkoholisierten Mann (m.35) am 07.05.2023 gegen 04.40 Uhr am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn sexuell belästigt. "Die Geschädigte informierte am Bahnsteig befindliche Präsenzkräfte der Bundespolizei (Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit) über einen Mann, der ihr unter ihre Jacke gegriffen und ihr dann an ...

