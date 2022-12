POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Pkw zerkratzt, Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots) - Um 11.34 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle eine schwerverletzte Frau in einem Gebäude in der Lederstraße in Schorndorf gemeldet. Womöglich sei die Frau durch eine Schusswaffe verletzt worden. Der Einsatz dauert stand 13.30 Uhr an. Es befinden sich 28 Streifenbesatzungen im Einsatz. Mittlerweile wurde das Gebäude von Kräften des ...

