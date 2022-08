Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Metzgerei

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstag 19:00 Uhr und Montag 05:30 Uhr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim in eine Metzgerei ein. Unter Krafteinwirkung überwunden die Täter die Eingangstüre und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsladen. Hier durchwühlte die Täterschaft einen Schrank und entwendeten das vorgefundene Wechselgeld in dreistelliger Höhe. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bssingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

