Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit LKW

BAB60/Gindorf (ots)

Am Mittwoch, den 21.06.2023, kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB60 in Höhe der Ortschaft Gindorf. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer des LKW mit Anhänger die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss rollte der LKW rückwärts wieder auf die Fahrbahn zurück und kollidierte dabei mit der Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite. Der Auflieger blockierte sodann die gesamte Fahrbahn. Aufgrund dessen bildet sich in Fahrtrichtung Belgien über einen Zeitraum von ca. einer Stunde ein Stau.

Am LKW und der Leitplanke entstand Sachschaden. Eine genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht bestimmen. Der Fahrer des LKWs wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Im Einsatz waren unter anderem die freiwilligen Feuerwehren der Umgebung, der Rettungsdienst des DRK, sowie die Polizeiinspektion Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell