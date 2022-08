Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrgast und Busfahrerin beleidigt

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Bushaltestelle in die Jenaer Straße gerufen. Dort kam es zu einer Beleidigung und einer versuchten Körperverletzung in einem Linienbus. Mehrere Jugendliche beleidigten eine 73-jährige Dame im Bus. Als die 26-jährige Busfahrerin die Täter im Alter von 14 bis 17 Jahren des Busses verweisen wollte, wurde auch sie beleidigt. Anschließend warf ihr einer der Täter ein Eis an den Kopf. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten die Heranwachsenden zügig in Tatortnähe gestellt werden. Nach der Anzeigenaufnahme wurden sie an ihre Eltern übergeben. (DS)

