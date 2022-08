LPI-EF: Sachbeschädigung an Auto im Erfurter Norden

Erfurt (ots) - Diebe hatten es am Dienstag auf zwei E-Scooter abgesehen. Die Fahrzeuge waren im Innenhof der Fachhochschule Erfurt in der Altonaer Straße abgestellt und mit Schlössern an einem Fahrradständer befestigt. Die Täter öffneten gewaltsam die Schlösser und entwendeten die E-Scooter im Wert von insgesamt 1.240 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

