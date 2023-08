Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand in der Köllinstraße - insgesamt rund 60.000 Euro Schaden (14.08.2023)

Radolfzell (ots)

Insgesamt rund 60.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Fahrzeugbrandes in der Köllinstraße am Montag in den frühen Morgenstunden. Gegen 04.30 Uhr parkte ein 47-Jähriger einen Mercedes auf Höhe der Hausnummer 33. Kurz darauf stellte der Mann fest, dass unter seinem Wagen Flüssigkeit, vermutlich Benzin, auf die Straße tropfte die sofort Feuer fing. In der Folge lief der brennende Sprit über die Fahrbahn unter zwei neben dem Mercedes abgestellte Fahrzeuge, einen BMW X83 und einen Mercedes Sprinter, die ebenfalls sofort in Brand gerieten. Polizei und Feuerwehr räumten vorsorglich die beiden angrenzenden Wohnhäuser, an denen Fenster und Rollläden durch die starke Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die mit 22 Mann ausgerückte Feuerwehr konnte die brennenden Autos schließlich löschen. An den Wagen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro, den Schaden an den Gebäuden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Wasserwerke kümmerten sich anschließend um das verunreinigte Löschwasser, die technischen Betriebe um die Reinigung der Fahrbahn.

