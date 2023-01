Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrskontrollen in Völklingen-Heidstock

Völklingen-Heidstock (ots)

Die Polizei Völklingen führte am Morgen des 08.01.2023 mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei fielen insgesamt zwei Fahrer mit Fahruntüchtigkeit auf. Zunächst wurde gegen 00:10 Uhr ein Kleinkraftrad in der Gerhardstraße angehalten. Der männliche, 35-jährige Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Doch damit nicht genug. Im Rahmen von Durchsuchungen konnten bei der ebenfalls 25-jährigen Mitfahrerin eine geringe Menge Amphetamin festgestellt werden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Das Betäubungsmittel der Mitfahrerin wurde beschlagnahmt. Beide erwarten nun gesonderte Strafverfahren. Ähnlich erging es einem 34-jährigen BMW-Fahrer. Dieser wurde gegen 01:20 Uhr in der Straße Am Bachberg angehalten und kontrolliert. Er hatte offensichtlich zu tief ins Glas geschaut. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde auch ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

