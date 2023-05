Polizei Dortmund

POL-DO: Mögliches Meister-Wochenende: Polizei Dortmund ist gut aufgestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0511

Die Polizei Dortmund bereitet sich angesichts einer möglichen Meisterfeier von Borussia Dortmund auf ein arbeitsintensives Wochenende vor und kann auf die jahrelange Erfahrung mit derartigen Großeinsätzen zählen. Die Polizei wird sowohl am Samstag als auch - vorausgesetzt, der BVB holt wie erwartet die Meisterschaft - am Sonntag mit starken Kräften vor Ort sein.

Oberstes Ziel ist es dabei, an beiden Tagen ein friedliches Miteinander zu gewährleisten und Straftaten zu verhindern. Darüber hinaus soll am Sonntag ein störungsfreier "Meisterkorso" ermöglicht werden. Allein am Sonntag rechnet die Polizei mit mindestens 200.000 Menschen, die in der Stadt unterwegs sein werden. Gemeinsam mit der Stadt Dortmund und vielen anderen Partnern (DSW 21, Bundespolizei, Feuerwehr, DRK, etc.) steht die Polizei Dortmund in enger und partnerschaftlicher Abstimmung. An den neuralgischen Punkten, wie beispielsweise am Borsigplatz, wird die Polizei Dortmund auch technische Mittel wie z. B. Drohnen zur Beobachtung einsetzen, um jederzeit auf Gefahrensituationen reagieren zu können.

Detaillierte Informationen zum möglichen Meisterkorso und dessen Route sowie einen Zeitplan werden von der Stadt Dortmund zusammengestellt und veröffentlicht. Während der mögliche Meisterkorso am Sonntag im Voraus geplant werden kann, ist am Samstag unmittelbar nach dem Schlusspfiff gegen 17:20 Uhr und bis in die Abend- und Nachtstunden hinein mit spontanen Jubelaktionen im öffentlichen Raum zu rechnen. Hierbei wird es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Die Polizei Dortmund empfiehlt daher dringend, am Wochenende die Innenstadt nur im Ausnahmefall mit dem eigenen Auto aufzusuchen und hierzu lieber öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Um den Menschen in Dortmund bestmöglich und unbürokratisch ihre Fragen beantworten zu können, wird ein polizeieigenes Bürgertelefon eingerichtet. Die Polizei Dortmund ist am Samstag, ab 11 Uhr, und - im fußballerischen Erfolgsfall - am Sonntag, ab 10 Uhr, unter der 0231/132-5555 erreichbar.

"Wir bereiten uns sehr gewissenhaft vor", sagt der Leitende Polizeidirektor Achim Stankowitz, der den Einsatz an beiden Tagen als Polizeiführer leitet: "Wenn so viele Menschen im öffentlichen Raum unterwegs sind, ist das ohne Frage eine große polizeiliche Herausforderung - aber eine, die wir - besonders unter diesen Voraussetzungen - sehr gerne annehmen."

Polizeipräsident Gregor Lange: "Wir alle freuen uns auf zwei Tage in Dortmund ganz im Zeichen des Fußballs. Zeigen Sie, dass Fußball hier in unserer Stadt fröhlich, friedlich und sicher gefeiert wird - das wäre auch eine tolle Werbung für den Spielort Dortmund bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr".

