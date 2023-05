Polizei Dortmund

POL-DO: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Supermarkt

Dortmund (ots)

Das schnelle Eintreffen der Polizei Dortmund sorgte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25. Mai) gegen 0:25 Uhr für die zügige Festnahme eines Einbrechers in einem Supermarkt auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund.

Ersten Erkenntnissen zufolge hebelte ein 35-Jähriger ohne festen Wohnsitz die Schiebetür des Supermarktes mit einem Hammer auf - dabei gingen sowohl der akustische als auch der visuelle Alarm los. Die Beamten trafen den Mann noch im Supermarkt an und fanden später bei der Absuche des Supermarktes auch einige Tüten mit Alkohol, die offenbar für den Abtransport vorbereitet waren.

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

