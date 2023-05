Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Hauptdienstbesprechung Basislöschzug 4

Arnsberg (ots)

Holzen. Am Samstag dem 06.05.2023 trafen sich die Feuerwehrmitglieder des Basislöschzuges 4 (Löschzug Herdringen und Löschgruppe Holzen) nebst ihren Partnerinnen und Partnern zur jährlichen Hauptdienstbesprechung.

Nach einer Messe zu Ehren der heiligen Agatha in der St. Johannes Kirche in Holzen traf man sich im Lüerpunkt des Holzener Schützenvereins.

Neben dem Bürgermeister Ralf Paul Bittner, dem stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Christian Luig waren auch Vertreter der Bezirksausschüsse Herdringen und Holzen eingeladen.

Der Basislöschzugführer Christian Schulte stellte die gute Arbeit der beiden Einheiten vor. Die Einheitenführer Michael Wenzel und Michael Deimel leisten mit ihren Mannschaften vieles für die Dörfer. In zahlreichen Übungsstunden wurden die Kameradinnen und Kameraden optimal auf die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr vorbereitet. Herauszuheben ist der Kamerad Tobias Volz, er absolvierte eine mehrmonatige Ausbildung zum Helfer zur Psychosozialen Unterstützung von Einsatzkräften. Diese Spezialkräfte unterstützen die Mitglieder der Feuerwehr da Erlebte in besonders belastenden Einsätzen zu verarbeiten.

Insgesamt besteht der gesamte Basislöschzug aus 135 Mitgliedern über alle Altersschichten von der Kinderfeuerwehr bis hin zur Ehrenabteilung. Die Einheiten sind somit gut aufgestellt, lediglich die Jugendfeuerwehr hat aufgrund der Übungspause während der Corona-Pandemie nicht mehr so viele Mitglieder. Christian Schulte stellt heraus, dass die Jugendfeuerwehr wichtig für die Einheiten aber auch für die Dörfer ist, da sich ein Großteil der aktiven Kameradinnen und Kameraden aus er Jugendfeuerwehr generiert. Daher bittet er jeden Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren es zu überlegen in die Jugendfeuerwehr einzutreten und etwas Gutes für Herdringen und Holzen zu tun.

Das der Nachwuchs gebraucht wird, zeigen die 43 Einsätze seit der letzten Dienstbesprechung.

Doch funktioniert die Feuerwehr nicht ohne die Familien, die oft auf ihre Frauen und Männer verzichten müssen. Einsätze stehen in der Regel ungeplant an, so dass ein Abschied von zu Hause plötzlich und unerwartet passiert. Stellvertretend für die Familien überreichte Christian Schulte den anwesenden Partnerinnen und Partnern eine Rose, denn es ist Wichtig, dass die Familie die Einsatzkräfte unterstützt.

Einige Kameraden wurden für ihr langjähriges Engagement geehrt. Es wurden auch Beförderungen nach bestandenen Lehrgängen oder nach besonderer Leistung ausgesprochen.

Im Einzelnen sind dieses:

Beförderung zum:

-Feuerwehrmann: Stefan Aha

-Oberfeuerwehrfrau / Oberfeuerwehrmann: Nicole Bengfort, Sascha Dietzel, Julian Greve, Frank Müller, Michael Mertens

-Unterbrandmeisterin / Unterbrandmeister: Denise Kloke, Christopher Buch

-Brandmeister: Thorsten Hardes, Phillip Jürgens

-Oberbrandmeister: Florian Dolle

Ehrungen für:

-10 Jahre Mitgliedschaft: Sebastian Müller

-40 Jahre Mitgliedschaft: Wilfried Schlinkmann

-50 Jahre Mitgliedschaft: Peter Eickel, Rolf Ternes

-60 Jahre Mitgliedschaft: Heinz Rahmann

-70 Jahre Mitgliedschaft: Theodor Kneer

-Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber (für 25 Jahre Mitgliedschaft): Mark Deimel

-Jugendfeuerwehr Ehrennadel in Silber: Michael Dolle

