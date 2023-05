Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden von mehr als 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der Heilbronner Neckartalstraße. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 24-jährige VW-Golf-Fahrerin vermutlich aus Unachtsamkeitauf den an einer roten Ampel haltenden VW Polo eines 34-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf den davor ebenfalls haltenden LKW eines 46-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die beiden VW-Lenker leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Da der Polo nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war musste dieser abgeschleppt werden.

Eppingen: PKW beschädigt und abgehauen

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmorgen in Eppingen und flüchtete anschließend. Der Besitzer eines Nissans stellte diesen gegen 9.30 Uhr in der Eisenbahnstraße ab. Als er gegen 10.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Junger Mann bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Mittwochmorgen in Heilbronn. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 4.45 Uhr mit seinem Mercedes die Neckarsulmer Straße und kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Hier wurde das Fahrzeug von der Fahrbahnbegrenzung ausgehebelt und schleuderte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mercedes nicht mehr fahrbereit war musste dieser abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Baugeräte und Baumaterial aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der letzten Woche Baugeräte und Baumaterial aus einem Firmenfahrzeug in Heilbronn. Der PKW wurde von seinem 29-jährigen Besitzer am Dienstag den 25. April, gegen 18 Uhr, in der Lohtorstraße abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 5.30 Uhr, stellte der Mann den Diebstahl fest. Der oder die Täter hatten auf bisher unbekannte Weise das Auto geöffnet und die Geräte sowie das Baumaterial mit einem Gesamtwert von circa 4.000 Euro gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Wohnhaus mit Farbe beschmiert - Wer hat was gesehen?

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende ein Wohnhaus in Heilbronn mit Farbe. In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 20 Uhr und 9 Uhr, wurden mehrere Buchstaben in neongrüner Farbe auf der Hausfassade in der Goethestraße angebracht. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Neckarwestheim: Zwei PKWs beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am frühen Dienstagmorgen in Neckarwestheim und flüchtete anschließend. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren, zwischen 5.30 Uhr und 9 Uhr, einen VW Bus und einen VW Golf die am Straßenrand im Lise-Meitner-Weg abgestellt waren. Anhand der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Anhänger oder einen LKW handelt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Beilstein: VW beschädigt und geflohen - Wer hat was gesehen?

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte eine bisher unbekannte Person am Dienstagmorgen mit ihrem Fahrzeug einen VW Scirocco in Beilstein und flüchtete anschließend. Die 31-jährige Besitzerin des VW hatte diesen gegen 9 Uhr in der Schmiedgasse abgestellt. Als sie gegen 10.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt ohne seinen oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligter oder Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden

A81/Ilsfeld: Sachbeschädigung auf Rastanlage - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro hinterließ eine große Gruppe Fußballfans am Samstagmittag auf einer Rastanlage bei Ilsfeld. Gegen 12.30 Uhr hielten sich circa 100 Personen mit dazugehörigen PKWs auf dem Rasthof auf. Als die Gruppe das Gelände wieder verlassen hatte, konnten diverse Graffiti in schwarzer und grüner Farbe an Gebäuden, Sitzgelegenheiten und Verkehrsschildern festgestellt werden. Ebenfalls waren unterschiedliche Aufkleber angebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an die Verkehrspolizei Weinsberg.

Obersulm-Weiler: Zeugen nach Geldautomatenaufbruch gesucht

Unbekannte brachen am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bank in Obersulm-Weiler auf. Die Täter verschaffte sich zwischen 2.30 Uhr und 8.30 Uhr zunächst über ein Fenster Zutritt in das Gebäude in der Heilbronner Straße. Nachdem sie weitere verschlossene Türen überwunden hatten wurde der Geldautomat gewaltsam geöffnet und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit und den vorangegangenen Tagen, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden durch die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegengenommen.

