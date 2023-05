Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht Eine KTM Foxi in den Farben Silber und Weiß wurde zwischen dem 20. April 17 Uhr und dem 28. April, 12 Uhr, aus einer Scheune im Schorrenweg in Grünsfeld gestohlen. Die Maschine war in der verschlossenen Scheune untergestellt. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zur Scheune und entwendeten das Motorrad. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 09341 810 vom Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

