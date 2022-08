Polizei Hagen

POL-HA: 68-Jähriger Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss

Hagen-Mitte (ots)

Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Montagabend (01.08.2022) in der Innenstadt stelle sich heraus, dass ein 68-jähriger Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 27-jähriger Hagener mit seinem blauen VW die Arndtstraße herauf in Richtung der Kreuzung zur Zietenstraße. Dort fuhr der 68-Jährige mit seinem roten Ford von links in den Kreuzungsbereich ein. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er den VW des 27-Jährigen und es kam zur Kollision. Beide Männer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme nahm eine Polizeibeamtin den Geruch von Alkohol in der Atemluft des 68-Jährigen wahr. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,3 Promille an. Sie leitete ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ein. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.500 Euro geschätzt. (sen)

