Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Mit über 2 Promille von der Fahrbahn abgekommen

Über 2,3 Promille zeigte ein Alkoholtest im Rahmen einer Unfallaufnahme am Montagabend in Eppingen an. Zuvor war ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit von der Kreisstraße 2149 abgekommen und verunfallt. Der Mann war gegen 20.30 Uhr von Mühlbach kommend in Richtung Ochsenburg unterwegs, als er in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch starkes Gegenlenken fuhr er dann seine B-Klasse gegen einen Berghang, links neben der Fahrbahn. Durch das Fahrmanöver des 29-Jährigen musste ein entgegenkommender 58-Jähriger seinen Audi stark abbremsen und dem Mercedes ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Unfall entstand ein Flurschaden in Höhe von circa 400 Euro und zwei Leitpfosten wurden beschädigt. Der Mercedes war noch fahrbereit und konnte von Angehörigen des 29-Jährigen geborgen werden. Durch die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten wurde eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mercedes-Fahrers festgestellt, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 2,3 Promille zeigte, musste der Mann die Polizisten auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Pfaffenhofen/Weiler: Vergessene Bratpfanne Auslöser für Brand

Vermutlich eine auf dem Herd vergessene Bratpfanne war die Ursache für einen Brand in Pfaffenhofen-Weiler am Montagabend. Gegen 23.55 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in der Zaberstraße gerufen. Die 35-jährige Bewohnerin hatte die Flammen zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig gelöscht. Hierbei verletzte sie sich leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch eine weitere Bewohnerin des Hauses zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Bad Friedrichshall: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Bad Friedrichshall. Eine 20-Jährige befuhr gegen 21 Uhr mit ihrem BMW die Kreisstraße 2028 von Hagenbach kommend in Richtung Bad Friedrichshall, als zwei Hunde zunächst von links nach rechts die Fahrbahn kreuzten. Kurz darauf rannte der 52-jährige Besitzer der Vierbeiner diesen hinterher. Die junge Frau versuchte mit ihrem Fahrzeug dem Mann noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindert. Bei dem Unfall wurde der Hundebesitzer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch die BMW-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Neckarsulm: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Eine 58-jährige Fußgängerin wurde am Freitagmorgen in Neckarsulm bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 11 Uhr mit seinem Ford die Hohenloher Straße in Richtung Heilbronner Straße. Am dortigen Kreisverkehr übersah er vermutlich eine 58-Jährige, die gerade an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überquerte und kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sachschaden entstand nicht.

Untergruppenbach-Unterheinriet: Polizei sucht Zeugen nach Gartenhausbrand

Nach einem Gartenhausbrand in Untergruppenbach-Unterheinriet am frühen Montagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2.30 Uhr wurde der Brand in der Gartenstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden allerdings Teile des Wohnhauses in Mittleidenschaft gezogen. Die beiden Bewohner des Anwesens konnten ihr Haus selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Untergruppenbach.

Ilsfeld: Mit Alkohol im Blut Unfall verursacht - Eine Person leicht verletzt

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in Ilsfeld am Sonntagmorgen. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Polo die Bahnhofstraße in Richtung Ottmarsheim und wollte in die Raiffeisenstraße abbiegen. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Polo mit dem entgegenkommenden BMW eines 39-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 26-Jährigen wahr, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 1,7 Promille an. Daher musste der junge Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Wüstenrot: Unfall mit drei Verletzten

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmittag bei Wüstenrot. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 13.30 Uhr die Landesstraße 1066 in Richtung Neulautern als er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Kia ins Schleudern geriet. Hierbei kollidierte das Fahrzeug des Mannes mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 40-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die 36-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

A6/Heilbronn: Unfall mit drei Verletzten und vier beteiligten Fahrzeugen

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 31.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 am Freitagabend. Gegen 22.30 Uhr hatte der Peugeot eines 30-Jährigen vermutlich eine Panne, weshalb dieser, zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Bad Rappenau, auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Diesen Umstand nahm ein dahinterfahrender Golf-Fahrer noch rechtzeitig wahr und konnte sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Noch bevor die Gefahrenstelle durch die Beteiligten abgesichert werden konnte, fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Opel auf den Golf auf. Kurz darauf krachte ein 21-Jähriger mit seinem Seat ebenfalls in die bereits verunfallten PKWs. Bei der Kollision wurden die Insassen im Opel und im Seat leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Alle vier am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur zeitweise gesperrt werden.

Bad Friedrichshall-Untergriesheim: Nach Sachbeschädigung Widerstand geleistet

Nachdem ein 23-Jähriger am Montagabend zunächst mehrere Autos in Bad-Friedrichshall-Untergriesheim beschädigt hatte, leistete er im Anschluss Widerstand gegen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten. Gegen 19.45 Uhr wurde von einer Zeugin mitgeteilt, dass es in der Straße "Im Dorf" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sei. Hierbei wurde ein Passant, welcher schlichten wollte, verletzt und mehrere Fahrzeuge durch einen nun Flüchtigen beschädigt. Der Mann konnte nach kurzer Fahndung in der Jagststraße angetroffen und kontrolliert werden. Der stark alkoholisierte 23-Jährige Tatverdächtige sollte im weiteren Verlauf von den eingesetzten Beamten zum Tatort zurückgebracht werden. Da der Mann sich gegen diese Maßnahme wehrte und sich sperrte, wurden ihm Handschellen angelegt und der Gewahrsam erklärt. Als der Tatverdächtige am Streifenwagen durchsucht werden sollte, begann er um sich zu treten und versuchte durch Kopfstöße in Richtung der Beamten sich aus den Haltegriffen zu befreien. Des Weiteren beleidigte und bedrohte er die Polizistinnen und Polizisten fortwährend. Auch der zwischenzeitlich vor Ort eingetroffene Vater des Mannes konnte ihn nicht beruhigen und wurde ebenfalls Ziel diverser Beleidigungen und Drohungen. Nachdem der 23-Jährige auf das Polizeirevier gebracht wurde, leistete er sowohl bei der Verbringung in die Gewahrsamszelle als auch im Rahmen der später durch einen Arzt durchgeführten Blutentnahme vehement Widerstand und bespuckte die Anwesenden. Durch die Widerstandshandlungen wurden eine Polizistin und ein Polizist leicht verletzt. Der Tatverdächtige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Beilstein: Polizisten beleidigt und Einsatzmaßnahmen gestört

Ein 21-Jähriger störte am Sonntagabend in Beilstein mehrfach Einsatzmaßnahmen der Polizei und beleidigte die eingesetzten Beamten. Gegen 17.45 Uhr bewältigten mehrere Beamte einen Einsatz bezüglich einer Person in psychischem Ausnahmezustand auf dem Gelände einer Tankstelle in der Oberstenfelder Straße. Hierbei wurden sie zunächst durch einen Unbeteiligten gefilmt. Nach mehrmaliger Aufforderung unterließ der Mann das Filmen und der 21-Jährige mischte sich in die Kontrolle ein. Der junge Mann trat den Beamten direkt verbal aggressiv gegenüber, weshalb er einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Da er sich weigerte seine Personalien anzugeben wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht. Nach Beendigung dieser Maßnahme beleidigte er die Beamten mehrfach und spuckte auf den Boden in Richtung der Polizisten. Nachdem sich die Beamten wieder ihrem eigentlichen Einsatz widmeten, begann der 21-Jährige sowohl die Polizisten, als auch die Person um welche es in dem Einsatz originär ging, zu filmen. Dies wurde ihm mehrfach untersagt. Da der junge Mann allerdings auf die Aufforderungen das Filmen einzustellen nicht reagierte wurde ihm das Handy aus der Hand genommen und als Beweismittel sichergestellt. Mit dieser Maßnahme zeigte sich der 21-Jährige nicht einverstanden, weshalb er sich erneut zu diversen Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte hinreißen ließ und den Streifenwagen bespuckte. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

