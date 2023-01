POL-PPRP: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmittag (07.01.2022), gegen 13:30 Uhr, stahlen Unbekannte einen Rucksack in einem Discounter in der Knollstraße. Eine 83-jährige ließ ihren kleinen Damenrucksack kurz während des Einkaufs unbeaufsichtigt im Einkaufswagen, als er gestohlen wurde. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 ...

