Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Autos zerkratzt - 10.000 Euro Schaden

Fünf Autos wurden am Freitagabend durch eine 51-Jährige in der Schollenhaldenstraße in Böckingen zerkratzt. Die Frau war gegen 20.25 Uhr mit einem Küchenschaber an den hintereinander geparkten Fahrzeugen entlanggeschrammt und verursachte hierdurch einen geschätzten Schaden von 10.000 Euro. Ein 23-Jähriger konnte die Frau auf frischer Tat stellen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Was die Beweggründe für die Tat waren, ist bislang unklar.

Heilbronn-Sontheim: Autos zerkratzt und Scheiben eingeworfen - über 10.000 Euro Schaden

Vier Garagenfenster und einen komplett zerkratzten PKW hinterließ eine bislang unbekannte Gruppe Jugendlicher am Montagnachmittag in der Mauerstraße in Sontheim. Die Jugendlichen sollen zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr gegenüber einem großen Lebensmittelmarkt entlanggelaufen sein. Mit Steinen warfen sie die Fensterscheiben ein und kratzten mehrere Wörter in einen PKW. Nach erster Schätzung ist ein Sachschaden von 10.000 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Talheim: Mit Bauschaum randaliert - Zeugen gesucht

Unbekannte klebten zwischen Sonntag und Montag mit Bauschaum die Eingangstüren und eine Gegensprechanlage des Rathauses und der Grundschule am Rathausplatz in Talheim zu. Die Täter beschädigten die öffentlichen Gebäude zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 14.40 Uhr, und verursachten Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. In der Christian-Leichtle-Straße beschmierten Unbekannte zwischen Sonntag, 23.30 Uhr,und Montag, 7 Uhr, ein Garagentor mit grüner Farbe. Ein Auto und ein Briefkasten wurden mit Bauschaum besprüht. Zudem wurde ein totes schwarzes Huhn in einem Karton auf den Balkon eines Wohnhauses geworfen. Hinweise zu den Taten werden unter der Telefonnummer 07134 9920 vom Polizeirevier Weinsberg entgegengenommen.

Heilbronn: Schläger gesucht

Vier Unbekannte Männer schlugen in der Nacht auf Montag auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße in Heilbronn auf einen 27-Jährigen ein. Der Mann war zuvor von der Gruppierung auf arabisch angesprochen und beleidigt worden. Nach einem anschließenden Streitgespräch sollen die vier Männer auf ihn eingeschlagen und sich in Richtung eines Clubs entfernt haben. Zeugen, die Angaben zu den Unbekannte machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Metzgerei

Einen dreistelligen Geldbetrag entwendeten Diebe zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, aus einer Metzgerei in der Heilbronner Herbststraße. Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zutritt in die Metzgerei und entwendeten dort Scheingeld und eine Geldkassette. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

5.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag an einem Audi A4 in der Beethovenstraße in Heilbronn. Eine 23-Jährige stellte ihr Fahrzeug von Samstag 17.30 Uhr bis Sonntag 5.35 Uhr ab. Als sie zu dem Audi zurückkam, konnte sie einen Schaden über die komplette linke Seite des PKW feststellen. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Vier Kleinkrafträder gestohlen - Zeugen gesucht

Vier Kleinkrafträder wurden in der Nacht auf Sonntag in der Heilbronner Innenstadt entwendet. Zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr brachen die Unbekannten vermutlich die Sicherungen der Kleinkrafträder auf und entwendeten diese. Zwei der Räder konnten im Bereich des Eisstadions mit erheblichen Beschädigungen aufgefunden werden. Von den anderen beiden fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 6437600 beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt zu melden.

Heilbronn: Wilde Flucht nach Unfall - Zeugen gesucht

Zu einer wilden Unfallflucht mit 3.500 Euro Sachschaden kam es am Freitagabend in der Oststraße in Heilbronn. Ein Unbekannter fuhr gegen 23.50 Uhr mit einem Mitsubishi Colt auf der linken Spur in der Oststraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Karlstraße wechselte der Mitsubishi die Fahrspur von links nach rechts und kollidierte dabei mit dem 3er BMW eines 37-Jährigen. Sofort nach der Kollision flüchtete der Mitsubishi in Richtung Weinsberger Straße. Der 37-Jährige verfolgte das Fahrzeug mit seinem BMW. Die Verfolgung erstreckte sich anschließend bis in die Sackgasse der Schillerstraße. Als der Mitsubishi nicht mehr weiterkam, gingen plötzlich alle Türen auf und drei männliche und eine weibliche Person flüchteten aus dem Fahrzeug. Die Unbekannten rannten unerkannt davon. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnte festgestellt werden, dass dieses zuvor gestohlen wurde. Das Polizeirevier Heilbronn ermittelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Unfall nach illegalem Rennen

In der Nacht auf Samstag ereignete sich am Europaplatz in Heilbronn ein Verkehrsunfall, nachdem zuvor vermutlich ein illegales Rennen gefahren wurde. Gegen 1.50 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Toyota Corolla auf der Mannheimer Straße in Richtung Weipertstraße. Vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit gelangte er in der Rechtskurve aus und prallte gegen einen Bordstein. Aufgrund dieser Kollision überschlug sich das Fahrzeug seitlich und das massive Verkehrsschild knickte durch die Wucht des Aufpralls ein. Das ca. 800 kg schwere Betonfundament des Schildes wurde ebenfalls herausgerissen. Direkt nach dem Unfall habe ein Audi TT neben der Unfallstelle gehalten. Der Beifahrer hätte Bilder vom Unfallort gemacht und der Audi sei dann einfach weitergefahren. Laut Zeugen habe sich der 18-Jährige zuvor ein Rennen mit einem 22-jährigen Audi-TT-Fahrer geliefert. Die Ermittlungen dauern an. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Rennen oder zum Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell