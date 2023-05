Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person beschädigte bereits zwischen Mittwoch gegen 15 Uhr und Donnerstag gegen 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ingelfingen einen Pkw und flüchtete im Anschluss. Innerhalb dieses Zeitraums stand der Wagen am Fahrbahnrand der Jahnstraße. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person beschädigte am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Öhringen einen BMW und flüchtete im Anschluss. Zwischen 9 Uhr und 10 Uhr stand der Wagen auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Straße "Steinsfeldle". Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Kupferzell: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag randalierten Unbekannte in Kupferzell und verursachten mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Täter begaben zu einem Hotel in der Straße "Marktplatz" und fällten mit einer Motorsäge zwei Bäume. In der Schulgasse wurde ein Straßenschild umgebogen, sodass dieses im Winkel von 45 Grad zur Fahrbahn stand. Zudem entfernten vermutlich dieselben Täter mehrere Gullideckel in der Carl-Julius-Weber-Straße. Das Polizeirevier Künzelsau bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell