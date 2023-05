Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Niederstetten: Von der Fahrbahn abgekommen Ein betrunkener 45-Jähriger kam in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Fahrbahn bei Niederstetten ab und verursachte einen Totalschaden an seinem Auto. Gegen 23.25 Uhr war der Mann mit einem Mazda 5 auf der Landesstraße 1020 zwischen Niederstetten und Niederstetten-Wildentierbach unterwegs. Hierbei verlor er aufgrund der Alkoholisierung die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr circa 100 Meter über den Grünstreifen, kollidierte mit mehreren Leitpfosten und prallte schlussendlich gegen einen Baum. Der Mazda wurde bei dem Unfall massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Ein bei dem 45-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Er musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Für den Mann ging es anschließend in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Assamstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Freitag beschädigte eine unbekannte Person bei einem Verkehrsunfall in Assamstadt einen Pkw und fuhr danach davon. Die gesuchte Person prallte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen den auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Mergentheimer Pfad" geparkten Fiat. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim einen Pkw und fuhr danach davon. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren den in der Poststraße geparkten Renault Megane Scenic. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Boxberg: Fahrzeug übersehen - Hoher Sachschaden Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Boxberg. Gegen 17.25 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Audi A6 die Bahnhofstraße in Richtung der Bundesstraße 292. An der Kreuzung zur Adelbert-Hofmann-Straße übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten 87-Jährigen in seinem Skoda Fabia. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Lauda-Königshofen: Mit 2,6 Promille Fahrrad gefahren und Polizist verletzt Ein betrunkener 27-Jähriger war am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad in Lauda-Königshofen unterwegs. Gegen 15.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Rad die Deubacher Straße und wurde von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Radfahrer deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Im Laufe der Kontrolle rannte der 27-Jährige los. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Mann durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme wehrte er sich und verletzte dabei einen der Polizisten, sodass die Dienstunfähigkeit eintrat. Der Betrunkene musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. In der Klinik kam der Verdacht auf, dass der 27-Jährige zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Radfahrer muss sich nun wegen seiner Taten verantworten.

Lauda-Königshofen: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Freitag und Montag bei einem Verkehrsunfall in Lauda-Königshofen ein Kraftfahrzeug und flüchtete. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den in der Schillerstraße geparkten Ford. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Betrunkener Autofahrer

Mit knapp zwei Promille befuhr ein Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Straßen von Wertheim. In der Weingärnterstraße wurde der 39-Jährige Mazda-Fahrer gegen 23.50 Uhr schließlich von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Überprüfung bemerkten die Polizisten, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest verlief positiv und zeigte knapp zwei Promille an. Der Fahrer musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wertheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Wertheim ein Auto und flüchtete. Die gesuchte Person prallte zwischen 2.30 Uhr und 20 Uhr mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren gegen den am Straßenrand der Albrecht-Thoma-Straße geparkten Volvo S60. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

