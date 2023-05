Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Pkw frontal auf Baum

Am heutigen Sonntag, gegen 17.40 Uhr meldeten eine Vielzahl von Notrufern bei Polizei und Rettungsdienst einen schweren Verkehrsunfall im Bereich der Luttenbachtalstraße in Neckar-zimmern. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 44-jährige Lenker eines Pkw Ford die Luttenbachtalstra-ße aus Richtung Kasernengelände kommend in Richtung Neckarzimmern befuhr. Hierbei kam er im Bereich des Ortseinganges Neckarzimmern nach rechts von der Fahrbahn ab und in den dortigen Grünstreifen. Hierbei verlor er endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Gegen-verkehr. Im weiteren Verlauf durchbricht er eine Zaunanlage, prallt gegen einen Schotterhau-fen und einen Telefonmast. Letztendlich wird er frontal auf einen Baum geschleudert und kommt dort zum Stillstand. Ersthelfer konnten beobachten wie der Fahrzeugführer sich alleine aus dem Fahrzeug befrei-te und versuchte sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen. An dem verunfallten Pkw Ford lösten sämtliche Airbags aus, das Fahrzeug ist Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro, der Unfallverursacher wurde lediglich leicht verletzt. Bereits bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer wohl deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und offenbar keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Es besteht weiterhin der dringende Verdacht, dass der 44-jährige kurz zuvor mit dem gleichen blauen Ford in Mosbach ein geparktes Fahrzeug angefahren hat und auch dort von der Unfallstelle flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei der anschließenden Blutentnahme im KH Mosbach wurde der Mann immer aggressiver, unter anderem riss er sich die gelegten Infusionen selbstständig heraus und randalierte her-um. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Mosbach unter Telefon 06261/8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell