Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim-Dornberg: Maibaum gefällt - Zeugen gesucht Unbekannte fällten in der Nacht von Sonntag auf Montag den Maibaum in Hardheim-Dornberg. Die Täter begaben sich gegen 4 Uhr zu dem Maibaum in der Dornberger Straße und fällten den Baum mittels Kettensägen. Der Maibaum fiel in Richtung eines Wohnhauses und einer Stromleitung. Die Hauswand wurde gestreift und die Stromleitung komplett abgerissen, wodurch in Teilen des Ortes der Strom ausfiel. Glücklicherweise wurde bei dem sehr gefährlichen Unfug, bei dem es sich um eine Straftat handelt, niemand verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften an. Die Männer wurden bei ihrer Tat und wie diese anschließend mit einem weißen Pkw mit Mosbacher Kennzeichen in Richtung Rütschdorf wegfuhren durch Zeugen beobachtet. Der Polizeiposten Hardheim hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 bei der Polizei zu melden.

Hardheim: Fahrzeug mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht Zwischen Freitag um 23 Uhr und Samstag um 1 Uhr beschädigten Unbekannte mutwillig einen in Hardheim geparkten Pkw. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem auf dem Parkplatz der Sehenswürdigkeit "Rakete" in der Straße "Am Wurmberg" abgestellten Auto. Dort zerkratzten sie den Wagen mit einem spitzen Gegenstand und schlugen Dellen in diesen. Zudem traten sie die Scheinwerfer ein. Wie hoch der verursachte Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 in Verbindung zu setzen.

Walldürn: Ortschilder entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Ortsschilder und stellten diese in Walldürn wieder auf. Zwischen 22 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag begaben sich die Täter zu den Ortschaften Walldürn, Altheim, Gerolzahn, Glashofen, Gottersdorf, Hornbach, Neusaß und Reinhardsachsen. An den Ortseingängen schraubten sie die Straßenschilder ab, transportierten diese anschließend zum Parkplatz des Rathauses Walldürn und stellten diese dort auf. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Unbekannten machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Montag beschädigte eine unbekannte Person bei einem Verkehrsunfall in Mosbach einen Pkw und fuhr danach davon. Die gesuchte Person prallte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den auf einem Parkplatz in der Straße "Steige" geparkten Mercedes SLK. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mudau: Fahrbahn mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten zwischen Sonntag, gegen 22 Uhr, und Montag, gegen 10 Uhr, die Fahrbahn der Einfahrt zu einem Golfplatz in Mudau. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu der Einfahrt an der Kreisstraße 3918 und schmierten einen Schriftzug auf den Fahrbahnbelag. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06291 648770, zu melden.

Mudau: Illegal Müll entsorgt - Zeugen gesucht

Bauschutt entsorgten innerhalb der vergangenen Tage Unbekannte illegal in einem Waldgebiet bei Mudau. Am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, entdeckten Forstarbeiter den Müll entlang des Waldweges gegenüber dem Parkplatz "Rüd'tsches Eck" an der Bundesstraße 27. Zeugen, die Angaben über die Tat oder die Herkunft des Bauschutts machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell