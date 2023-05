Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Klepsau: Über 150.000 Euro Schaden nach Unfall Über 150.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Dienstagabend auf der Landesstraße 1025 bei Klepsau. Gegen 18.35 Uhr befuhr ein 22-jähriger Schlepperfahrer die L1025 aus Richtung Krautheim kommend. Hinter dem Schlepper fuhren drei weitere PKW. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve, kurz vor der Abzweigung in die L513, bog der Schlepper nach links in einen Feldweg ein. Ein 34-jähriger Seat-Fahrer überholte zeitgleich im Kurvenbereich alle Fahrzeuge und konnte vermutlich aufgrund des Straßenverlaufs den Abbiegevorgang des Schleppers nicht erkennen, weshalb er mit diesem kollidierte Bei dem Zusammenstoß entstand am Seat ein Totalschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro. Am Schlepper brach der Vorderachsenblock und vermutlich auch der Motor. Der Schaden am Schlepper wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Da der 34-Jährige im Kurvenbereich überholte und einen Unfall verursachte, muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen. Sein Führerschein wurde vor Ort einbehalten.

Sonnenhofer Wald / Waldstück Sauhag: Holzdiebstähle - Zeugen gesucht

Über 50 Festmeter Holz wurden im vergangenen halben Jahr im Bereich Sonnenhofer Wald und im Waldstück Sauhag entwendet. Im Zeitraum vom 24. Februar bis 13. April wurden knapp 28 Festmeter Holz aus dem Sonnenhofer Wald und im Zeitraum vom 20. Oktober 2022 bis zum 1. Dezember 2022 knappe 23 Festmeter Holz aus dem Waldstück Sauhag gestohlen. Aufgrund der Masse an Holz muss der Abtransport mit einem geeigneten Fahrzeug erfolgt sein. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell