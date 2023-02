Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher aktiv

Erfurt (ots)

Zwischen Freitag und Samstag trieben Einbrecher in Erfurt ihr Unwesen. In der Meyfartstraße waren sie über ein Badfenster in die Wohnung eines 26-Jährigen eingebrochen und hatten aus einem Spielautomaten mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen. In derselben Nacht brachen Diebe in der Geibelstraße in das Haus einer 62-jährigen Frau ein und verursachten 1.000 Euro Sachschaden. Anschließend durchwühlten sie alle Räume des Hauses und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 1.500 Euro. In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei vor Ort die Ermittlungen und sicherte Spuren der Täter. (JN)

