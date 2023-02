Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Fahrten unter Drogen und Alkohol

Sömmerda (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Sömmerda wurden vier Fahzeugführer ertappt, die ihr Fahrzeug unter Alkohol- oder Drogeneinfluss führten. Den Anfang machte am Freitagabend ein 45 Jahre alter Mann, welcher seinen Pkw Ford mit einem Promillewert von 1,45 führte. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Samstagmorgen wurde ein 27 Jähriger mit seinem Pkw Mercedes kontrolliert, wobei er unter Amphetamineinfluss stand. Ein 39 Jahre alter Mann war mit seinem Pkw Hyundai unterwegs und stand ebenfalls unter Amphetamineinfluss. Letzendlich befuhr ein 26 Jähriger am Sonntagmorgen mit seinem Fahrrad unter Alkoholeinfluss das Stadtgebiet und brachte es auf 1,92 Promille. Entsprechende Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurden erstattet. Alle Fahrzeugführer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. (FR)

