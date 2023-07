Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach Rauschgiftfund festgenommen

Bereits am Mittwoch, den 28. Juni 2023, wurde in Heilbronn ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen. Polizeibeamte des Haus des Jugendrechts fanden im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung knapp 400 Gramm Marihuana in der Wohnung des jungen Mannes. Außerdem wurden diverse Dealer-Utensilien und Bargeld beschlagnahmt. Da die Polizisten ebenfalls ein griffbereites Einhandmesser sicherstellen konnten, steht der Festgenommene im Verdacht, bewaffnet Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge getrieben zu haben. Aufgrund der Menge des aufgefundenen Rauschgifts wurden die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalinspektion 4 des Polizeipräsidiums Heilbronn übernommen. Der 18-Jährige wurde am 29. Juni einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

