Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Pkw gestreift - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem ein Toyota-Fahrer am Montag einen Schaden von rund 3.000 Euro an einem Volvo in Künzelsau hinterließ. Der Besitzer parkte seinen Volvo gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Oberamteistraße. Unbekannte Zeugen beobachteten dann wohl, dass der Toyota-Fahrer den geparkten Pkw streifte und anschließend davonfuhr, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sie hinterließen einen Zettel mit dem Kennzeichen am Volvo. Der Verursacher konnte hierdurch ermittelt werden. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs werden nun die unbekannten Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Mit Rasenmäher abgerutscht - Mann verletzt

Beim Mähen seines Wiesengrundstücks in Künzelsau wurde ein 84-Jähriger am Mittwochnachmittag verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Aufsitzrasenmäher über das Privatgrundstück im Wiesweg, als das Gefährt abrutschte und zur Seite stürzte. Hierbei fing der Mäher vermutlich aufgrund der aktuellen Trockenheit Feuer. Während der Senior einen Feuerlöscher holte, breitete sich das Feuer vom Rasenmäher auf rund 20 Quadratmeter des Grundstücks und eine dort befindliche Hecke aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Künzelsau gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der 84-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell