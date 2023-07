Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn: 30er-Tonner umgekippt - Zeugen gesucht Mehrere Tonnen Hackschnitzel landeten am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 2839 im Bereich Ahorn. Der Fahrer eines 30-Tonners war gegen 16 Uhr von Boxberg in Richtung Berolzheim unterwegs. Dort kam ihm eine ältere Frau mit grauen Haaren und Brille in einem mittelgroßen, blauen Pkw entgegen. Diese fuhr so weit auf der Gegenspur, dass der Lenker des Gespanns nach rechts ausweichen musste. Der Sattelzuglenker kam mit seinem Anhänger in den angrenzenden Straßengraben woraufhin der 30-Tonner umkippte und quer auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Die Frau entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die geladenen Hackschnitzel fielen auf die Fahrbahn und werden nun durch Angehörige und die Straßenmeisterei entfernt. Die Strecke ist zwischen der Steingasse und Angeltürn gesperrt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der unbekannten Pkw-Lenkerin geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

