Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 25-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend in Heilbronn zu. Der junge Mann befuhr mit seiner Yamaha gegen 22.30 Uhr den linken Fahrstreifen der Wilhelm-Leuschner-Straße in Fahrtrichtung Frankenbach. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit stieß er mit seinem Fahrzeug gegen den linken Bordstein. Dadurch geriet er mit dem Vorderrad in den Grünstreifen und stürzte im weiteren Verlauf im Kreuzungsbereich zur Kastellstraße. Zur weiteren Versorgung seiner Verletzungen wurde der 25-Järhige in ein Krankenhaus eingeliefert. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Eppingen-Mühlbach: Silvesterböller lösen Brand aus

Vermutlich durch gezündete Silvesterböller geriet in der Nacht auf Mittwoch der Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Eppingen-Mühlbach in Brand. Das Feuer in der Schalksgasse wurde kurz nach Mitternacht gemeldet. Kurz zuvor war bereits die Polizei wegen einer Ruhestörung informiert worden, da Kinder wohl Feuerwerkskörper im Haus zündeten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Alle 19 Bewohner des Gebäudes konnten dieses unverletzt verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung müssen diese allerdings, zumindest kurzfristig, andersweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Gemmingen: 1,5 Hektar Wintergerste abgebrannt

Warum am frühen Dienstagabend ein Feld in Gemmingen in Brand geriet ist noch völlig unklar. Gegen 17 Uhr meldete eine Autofahrerin einen Flächenbrand neben der Bundesstraße 293, im Gewann "Äußere Schreckenbach". Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Trotzdem verbrannten circa 1,5 Hektar Wintergerste. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Untereisesheim: Opel beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmorgen in Untereisesheim und flüchtete anschließend. Der 25-jährige Besitzer eines Opel Astra hatte diesen gegen 8 Uhr in der Lerchenstraße vor einer Bäckerei abgestellt. Als er gegen 9.30 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

