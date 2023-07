Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Gaisbach: Flächenbrand auf Stoppelacker

Warum es am Dienstagmittag zu einem Feuer auf einem Stoppelacker in Künzelsau-Gaisbach kam, ist noch völlig unklar. Gegen 15 Uhr wurde der Flächenbrand in der Nähe eines Aussiedlerhofes an der Haager Straße gemeldet. Die umgehend alarmierte Feuerwehr hatte den Brand, der durch starke Winde noch verstärkt wurde, glücklicherweise schnell unter Kontrolle. Ortsansässige Landwirte halfen mit wassergefüllten Gülleanhängern dabei, den Randbereich des Ackers nochmals abzulöschen. Insgesamt brannte eine Fläche von circa 300 x 100 Metern ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden.

