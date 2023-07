Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Scheibe an Drogeriemarkt eingeschlagen

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende mittels eines Pflastersteins die Fensterfront eines Drogeriemarktes in Öhringen einzuwerfen. Der oder die Täter wollten sich zwischen Freitag gegen 20.45 Uhr und Montag gegen 5.30 Uhr vermutlich Zutritt zum Gebäude in der Büttelbronner Straße verschaffen. Hierzu sollte die 2,70 x 1,80 Meter große Glasfront eingeschlagen werden. Ein Eindringen gelang den Tätern jedoch nicht, es entstand aber Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

