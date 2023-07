Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Heidersbach/Buchen: Trotz Führerscheinentzug nichts dazu gelernt

Ein 21-Jähriger muss seinen Führerschein für mindestens zwei Monate abgeben, nachdem er am Freitagnachmittag, zwischen Heidersbach und Buchen, viel zu schnell unterwegs war. Der junge Mann befuhr mit seinem Audi, gegen 16.45 Uhr die Bundesstraße 27 von Heidersbach kommend in Richtung Buchen. Nach der Einmündung nach Waldhausen überholte er, über eine doppelt durchgezogenen Linie, einen anderen PKW. Anschließend überholte er, im zweispurigen Bereich, mehrere PKW, wobei er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um mehr als 50 km/h überschritt. Die Verkehrsversöße konnten durch Beamte des Verkehsdienstes Tauberbischofsheim mit einem Videofahrzeug dokumentiert und geahndet werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige erst im Jahr 2022 seinen Führerschein zurückerhalten hatte, nachdem er diesen wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes in der Probezeit hatte abgeben müssen. Zusätzlich zu dem nun drohenden Fahrverbot muss er mit einem Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro rechnen.

Mosbach: Gullydeckel entfernt - Zeugen gesucht

Nachdem unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mosbach einen Gullydeckel heraushoben sucht die Polizei Zeugen. Gegen 0.45 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW die Ziegelsteige in Richtung Michelsrotweg. Am Beginn des Michelsrotwegs fuhr er mit seinem PKW über einen herausgehobenen Gullideckel. Hierbei wurden der Reifen und die Felge des BMW beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mudau: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagnachmittag bei Mudau. Gegen 15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seiner Kawasaki die Landesstraße 585 von Unterneudorf kommend in Fahrtrichtung Buchen. An einer Fahrbahnverengung übersah er vermutlich den verkehrsbedingt wartenden BMW einer 52-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 22-Jährige in die Leitplanke und seine Sozia auf das Dach des BMWs geschleudert. Beide wurden anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Adelsheim: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Ein unbekannter, männlicher Täter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Adelsheim. Gegen 3.20 Uhr gelangte der Mann durch das gewaltsame Öffnen eines Seiteneingangs ins Innere des Gebäudes in der Industriestraße. Hier gelangte er ebenfalls durch Aufbrechen einer Türe in das Büro und entwendete dort einen Computer und einen Monitor. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht zu beziffern. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

