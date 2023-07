Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Restaurant in Heilbronn-Böckingen eingebrochen ist. Zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7 Uhr, verschaffte sich der oder die Unbekannte über ein Fenster unberechtigte Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Großgartacher Straße. Im Inneren wurden anschließend Schubladen durchwühlt und diverse Alkoholika und Wechselgeld im niedrigen dreistelligen Eurobereich entwendet. Über den Hintereingang gelang dem Täter oder der Täterin anschließend die Flucht. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zur unbekannten Person machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Zwei Personen durch Unbekannten verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bisher Unbekannter am Freitagabend zwei Personen in Heilbronn-Böckingen verletzte, sucht die Polizei Zeugen. Ein 59-Jähriger war gegen 23.30 Uhr gemeinsam mit einer 43-Jährigen zu Fuß in der Friedrichstraße unterwegs, als ein Mann aus einer Bar herauskam und einen Streit anfing. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte dem 59-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn hierbei leicht. Die Frau wurde anschließend von dem Tatverdächtigen so stark weggestoßen, dass diese stürzte und kurzzeitig bewusstlos wurde. Nachdem Gäste der Bar Erste Hilfe leisteten wurde die 43-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte flüchtete in der Zwischenzeit in Richtung des Recyclinghofs. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Zwischen 1,80 Meter und 2 Meter groß - Vollbart - Trug eine schwarze Basecap

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Bad Rappenau: Trickdiebe stehlen Schmuck aus Wohnhaus

Zwei bisher unbekannte Personen stahlen am Freitagmittag Schmuck und Bargeld aus einem Wohnhaus in Bad Rappenau. Gegen 12.45 Uhr wurde eine 74-Jährige vor ihrem Wohnhaus von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Zeitgleich verschaffte sich eine junge Frau unbemerkt Zutritt zum Haus. Dort stahl sie hochwertigen Schmuck und Bargeld. Als der Ehemann der 74-Jährigen durch Geräusche auf die Unbekannte aufmerksam wurde, stellte er diese im Schlafzimmer fest. Der Tatverdächtigen gelang es mit ihrer Beute aus dem Haus und in Richtung Schloßpark zu flüchten. Ihr Komplize verließ die Örtlichkeit in Richtung Wohngebiet "Kandel". Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1: - Männlich - Circa 30 - 35 Jahre alt - Circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - Normale Statur - Dunkle, kurze Haare - Bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Hemd - Trug eine weiße Basecap - Drei-Tage-Bart Person 2: - Weiblich - Circa 20 - 25 Jahre alt - Circa 1,70 Meter groß - Sehr stark geschminkt - Dunkle, lange Haare - Dunkel gekleidet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, in Verbindung zu setzen.

Brackenheim: BMW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Wochenende in Brackenheim. Eine 25-Jährige hatte ihren BMW am Samstagabend, gegen 22.50 Uhr, im Lussweg abgestellt. Als sie am nächsten Tag, gegen 13.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Güglingen-Frauenzimmern: Unfall mit einer Verletzten - Zeugen gesucht

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagvormittag in Güglingen-Frauenzimmern. Gegen 11.10 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Mercedes die Straße "Kappelrain" und wollte die Stockheimer Straße überqueren. Hierbei soll ihr ein LKW, welcher auf der Stockheimer Straße in Richtung Stockheim fuhr, die Sicht auf die Gegenfahrbahn versperrt haben. Trotzdem fuhr die 38-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei vermutlich eine aus Richtung Stockheim kommende 54-Jährige in ihrem Fiat, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Der Fiat geriet bei dem Zusammenstoß ins Schleudern, kippte um und kam abschließend auf dem Dach zum Liegen. Die 54-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Ellhofen: Mit über 1,7 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Eine 33-Jährige musste am Samstag in Ellhofen ihren Führerschein abgeben, nachdem sie betrunken am Straßenverkehr teilnahm. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei mit, dass vor ihm ein Mini Cooper in Schlangenlinien auf der Bundesstraße 39 zwischen Weinsberg und Ellhofen unterwegs sei. Die Mini-Fahrerin geriet mit ihrem PKW mehrfach in den Gegenverkehr und touchierte auf Höhe der Einmündung zur Haller Straße eine Betonabsperrung. Bei der Kontrolle durch die Polizei nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,7 Promille anzeigte, musste die 33-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

A6/Heilbronn-Kirchhausen: Polizei sucht mögliche Geschädigte

Die Polizei sucht mögliche Geschädigte, nachdem am Samstagabend eine 68-Jährige mit ihrem Renault vermutlich mehrere Unfälle verursachte. Den Beamten war das Fahrzeug der Frau gegen 17.40 Uhr aufgefallen, als es in Schlangenlinien über die Autobahn 6, zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau, gelenkt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle auf einem Parkplatz zeigte die 68-Jährige Ausfallerscheinungen, welche auf eine mögliche Medikamenteneinnahme zurückzuführen waren. Daher musste sie die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Da das Fahrzeug der 68-Jährigen diverse, frische Unfallspuren aufwies, sucht die Polizei nun mögliche Geschädigte oder durch die Fahrweise der Frau gefährdete Personen. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

A6/Heilbronn: Unfall mit fünf Verletzten

Am Freitagabend wurden bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Heilbronn fünf Personen verletzt - drei davon schwer. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Ford, gegen 18 Uhr, auf den vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden BMW eines 36-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der BMW auf den VW Passat eines 25-Jährigen aufgeschoben. Bei der Kollision wurden die 23-jährige Beifahrerin und eine 57-jährige Mitfahrerin im Ford schwer verletzt. Auch der Fahrer des BMWs zog sich schwere Verletzungen zu. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Ford-Fahrer musste mit leichten Verletzungen ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des VWs konnte mit leichten Verletzungen vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 130.000 Euro. Der For, sowie der BMW mussten abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person, vermutlich beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeu,g am Samstagnachmittag in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Eine 41-Jährige parkten ihren Audi gegen 13.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Rötelstraße. Als sie gegen 14.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren, rechten Fahrzeugtür fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Fünf Verstöße bei Fahrzeugkontrollen in Heilbronner Innenstadt

Beamte des Polizeireviers Heilbronn führten am Samstag zwischen 20 Uhr und 2 Uhr am Sonntag Verkehrskontrollen im Heilbronner Innenstadtbereich durch. Aufgrund des schlechten Wetters war das Verkehrsaufkommen gering. Trotzdem wurden zehn Fahrzeuge kontrolliert, welche durch ihr Fahrverhalten auffällig wurden. Bei der Hälfte der kontrollierten PKW stellten die Beamten Ordnungswidrigkeiten, insbesondere durch Verursachung vermeidbaren Lärms, fest und ahndeten diese.

