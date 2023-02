Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geld aus Postfiliale gestohlen

Engelskirchen (ots)

Zwei Unbekannte entwendeten am Mittwoch (15. Februar) Bargeld aus einer Postfiliale an der Overather Straße in Engelskirchen-Loope. Zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr betrat ein Mann die Filiale und verwickelte den Mitarbeiter in ein Gespräch und lenkte ihn so ab. Wie auf Aufzeichnungen einer Videoüberwachungskamera zu sehen ist, betrat währenddessen ein zweiter Mann das Geschäft und begab sich in den rückwärtigen Bereich. Als die Männer die Post verlassen hatten, stellte der Mitarbeiter fest, dass Bargeld gestohlen wurde. Beide Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Die Männer waren etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Einer der Männer hatte einen kurzen, dunklen Haarkranz und einen Dreitagebart. Er war mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Der zweite Mann hatte eine dunkle Halbglatze und trug einen schwarzen Kapuzenmantel. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell