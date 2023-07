Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis Update: 8:55 Uhr

Die Durchsuchungen der Realschule sowie der Gemeinschaftsschule in Obrigheim sind abgeschlossen. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Bedrohung. Die Schülerinnen und Schüler können die Gebäude wieder betreten und der Unterricht wird aufgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

__________________________________________________________________ Seit 7.30 Uhr am Montag läuft im Bereich der Gemeinschaftsschule in der Schulstraße in Obrigheim ein größerer Polizeieinsatz. Eine unbekannte Person meldete sich über die Notruf-App "NORA" und teilte eine mögliche Bedrohung in diesem Bereich mit. Das Gebäude wird aktuell überprüft und die eintreffenden Schülerinnen und Schüler werden in der Sporthalle betreut. Hinweise auf eine akute konkrete Gefährdungssituation liegen aktuell nicht vor. Es befinden sich mehrere Einsatzkräfte vor Ort. Aktuell findet noch kein Schulbetrieb statt.

