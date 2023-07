Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Brand mehrerer Fahrzeuge

Mehrere Besucher des Bad Wimpfener Talmarktes parkten ihre Fahrzeuge am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg an der L 1100 am Rande eines Stoppelfeldes im Bereich des Hafens am Betonwerk. Aus bislang unbekannter Ursache entstand gegen 15.40 Uhr unter einem der Fahrzeuge ein Brandgeschehen, welches sich in der Folge massiv ausbreitete. Das Feuer griff auf das angrenzende Stoppelfeld sowie auf weitere geparkte Pkw über. Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge beschädigt, davon brannten 11 komplett aus. Das Feld brannte auf einer Fläche von ca. 20.000 Quadratmetern. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich schwierig, da sich die Flammen immer wieder an neuer Stelle entfachten. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Es bestand keine Gefahr für umliegende Gebäude und Personen. Neben der Polizei waren die Feuerwehr mit 85 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit 8 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B 27 im Bereich des Brandorts voll gesperrt werden. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

