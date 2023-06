POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.06.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Güglingen: Zeugen nach Unfall gesucht Zur genauen Unfallrekonstruktion sucht die Polizei Zeugen eines Unfalls am Donnerstagabend in Güglingen. Gegen 20 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Weihergraben" ein Auffahrunfall, bei dem eine 18-Jährige mit ihrem Toyota auf den Seat einer 32-Jährigen ...

