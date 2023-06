Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Güglingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Zur genauen Unfallrekonstruktion sucht die Polizei Zeugen eines Unfalls am Donnerstagabend in Güglingen. Gegen 20 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Weihergraben" ein Auffahrunfall, bei dem eine 18-Jährige mit ihrem Toyota auf den Seat einer 32-Jährigen auffuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Da der Hergang des Unfalls bisher noch nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, insbesondere einen Mann der nach dem Unfall Kontakt zu der Toyota-Fahrerin hatte, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Oedheim: Mit 3,5 Promille über Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet

Unglaubliche 3,5 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am Donnerstagnachmittag in Oedheim an. Zuvor war eine 55-Jährige mit ihrem Seat in der Kochendorfer Straße, in der Nähe eines Supermarktes, über eine Verkehrsinsel gefahren und hatte diese beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete die Frau mit ihrem Fahrzeug. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, weshalb die Unfallverursacherin kurze Zeit später kontrolliert werden konnte. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung der 55-Jährigen auf, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 3,5 Promille zeigte, musste die Seat-Fahrerin die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Flein: Auf Gartengrundstücken randaliert - Zeugen gesucht

Unbekannte randalierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Gartengrundstücken in Flein und zerstörten willkürlich fremdes Eigentum. Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und dem nächsten Morgen, 10 Uhr, schlugen der oder die Täter auf einem Grundstück im Gewann "junge Äcker" Fenster eines Bauwagens ein und warfen Gegenstände umher. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Auf einem weiteren Grundstück im selben Gewann wurden ein Sonnenschirm sowie die Abdeckung eines Wasserbehälters zerstört. Auch hier wurde die Scheibe eines Bauwagens eingeschlagen und aus dem Inneren Werkzeuge entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 644630 an den Polizeiposten Untergruppenbach.

