Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.06.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen-Criesbach: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte weibliche Person mit ihrem Fahrrad am Samstag in Criesbach und flüchtete anschließend. Ein 40-Jähriger hatte seinen Ford Ranger in der Ingelfinger Straße abgestellt. Als ihm ein paar Tage später ein Schaden an seinem PKW auffiel, rief er die Dashcam-Aufzeichnung seines PKW ab. Diese hatte am Samstag gegen 15 Uhr einen Unfall aufgezeichnet. Auf der Aufzeichnung ist zu sehen, wie eine Fahrradfahrerin gegen den geparkten PKW fuhr und anschließend wegfuhr, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder der Verursacherin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

