Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Steine auf Dach geworfen

Kirchlengern (ots)

(um) Am Samstag (24.06.), früh in der Nacht gegen 02:23 Uhr, bemerkte ein Anwohner am Westerkampweg mehrere laute "Gröller" an dessen Wohnhaus. Am nächsten Morgen stellte der 53-Jährige dann Steine auf seinem Dach, die von bislang unbekannten dorthin geworfen wurden, fest. Die Steine stammen von einem nahegelegenen Neubau. Der Schaden wird mit mindestens 1000.- Euro angegeben. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

