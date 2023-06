POL-HF: Rollerfahrer aus Bünde verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet

Bünde (ots) - (jd) Eine 30-jährige Frau aus Bünde stellte am Dienstag (20.6.) ihr Fahrrad gegen 20.30 Uhr in einem Schuppen auf ihrem Grundstück am Strotweg ab und verschloss diesen. Gegen 23.30 Uhr, als sie letztmalig an dem Geräteschuppen war, war dieser noch verschlossen. Am nächsten Morgen bemerkte sie dann um 6.50 Uhr, dass die Tür offenstand. Unbekannte ...

mehr